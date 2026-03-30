Collesalvetti oltre 100 cittadini alla Casa di Comunità nel giorno di apertura | Avvio positivo
A Collesalvetti, più di cento cittadini si sono recati nella nuova Casa di Comunità nel primo giorno di attività, lunedì 30 marzo. La struttura ha accolto utenti per i servizi trasferiti, segnando l'inizio delle operazioni. L'apertura ha visto un afflusso significativo di persone, senza incidenti o problemi segnalati. La giornata è stata documentata come un avvio positivo per la struttura.
"I primi dati di accesso e i riscontri raccolti nella giornata di apertura confermano la validità del percorso intrapreso" ha sottolineato la direttrice Cinzia Porrà Riscontro positivo per l'apertura della nuova Casa della Comunità di Collesalvetti. Nella giornata di lunedì 30 marzo, infatti, primo giorno di attività, sono state oltre cento le persone che hanno avuto accesso ai servizi già trasferiti nella nuova struttura, segnando un esordio caratterizzato da una partecipazione significativa e da un generale clima di soddisfazione. I cittadini infatti hanno iniziato a utilizzare fin da subito i principali servizi attivati, tra cui i... 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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