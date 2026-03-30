Collesalvetti oltre 100 cittadini alla Casa di Comunità nel giorno di apertura | Avvio positivo

A Collesalvetti, più di cento cittadini si sono recati nella nuova Casa di Comunità nel primo giorno di attività, lunedì 30 marzo. La struttura ha accolto utenti per i servizi trasferiti, segnando l'inizio delle operazioni. L'apertura ha visto un afflusso significativo di persone, senza incidenti o problemi segnalati. La giornata è stata documentata come un avvio positivo per la struttura.