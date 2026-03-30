Collesalvetti apre la Casa di Comunità | prelievi Cup e prestazioni infermieristiche i primi servizi erogati

Lunedì 30 marzo sarà inaugurata a Collesalvetti la nuova Casa di Comunità situata in via Armando Picchi 31. L’edificio offrirà servizi come prelievi, accesso al Cup e prestazioni infermieristiche. Questo intervento rappresenta il primo passo operativo verso l’attivazione completa del presidio territoriale, finanziato con i fondi del Pnrr e finalizzato a potenziare l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità.

Si inaugura la nuova sede in via Armando Picchi con le prime prestazioni garantite. Tra una settimana l'assetto definitivo Aprirà ufficialmente questo lunedì 30 marzo la nuova Casa della Comunità di Collesalvetti, in via Armando Picchi 31, primo passo operativo verso il pieno avvio del presidio territoriale realizzato con i fondi del Pnrr e destinato a rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria di prossimità. La struttura inizierà ad accogliere i cittadini con una prima attivazione dei servizi già erogati al Centro socio sanitario di via Don Bosco, mantenendo giorni e orari in vigore nella precedente sede: in particolare saranno... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Collesalvetti, apre la Casa di Comunità: prelievi, Cup e prestazioni infermieristiche i primi servizi erogati Articoli correlati Leggi anche: Apre la Casa di Comunità in via Garibaldi: prelievi, vaccinazioni e tanti servizi Leggi anche: In via Garibaldi apre la nuova Casa di Comunità. Prelievi e vaccini: tutti i servizi offerti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Collesalvetti apre la Casa di Comunità... Temi più discussi: Collesalvetti, apre la Casa di comunità; Collesalvetti: lunedì 30 marzo apre la nuova Casa della Comunità; L’ex sede della Casa di Comunità offerta ai medici di famiglia; Debutta la Casa di comunità | servizi medici e sportelli d’ascolto sbarcano nell’ex Maternità di viale Savoia. Apre la Casa di comunità: Sarà riferimento per i pazienti croniciUn nuovo modello organizzativo per rispondere ai bisogni sanitari del territorio, sempre più segnato dall’aumento delle patologie croniche. È questo il cuore del convegno La casa della comunità – una ... ilgiorno.it Quarto, presentata la casa di comunità: da inizio aprile sarà attivo anche il nuovo ospedaleQuarto, presentata la casa di comunità: da inizio aprile sarà attivo anche il nuovo ospedale ... msn.com Inaugurazione della nuova Casa della Comunità “Silvia” di Zocca Siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza all’inaugurazione della nuova Casa della Comunità “Silvia” di Zocca, in via Mauro Tesi 1767, in programma giovedì 2 aprile alle ore 10 La struttura, a - facebook.com facebook