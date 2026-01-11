Metti in circolo la prevenzione | oltre 100 cittadini alla giornata della salute di Villaricca

Da puntomagazine.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 ottobre, nella Villa Comunale di Villaricca, oltre 100 cittadini hanno partecipato alla giornata della salute. L’evento ha offerto visite gratuite e momenti di prevenzione, con la collaborazione delle istituzioni locali. Un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e promuovere il benessere della comunità in un contesto aperto e informativo.

Visite gratuite, prevenzione e istituzioni insieme alla Villa Comunale per promuovere benessere e diagnosi precoce. Villaricca, 11 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina, presso la Villa Comunale di Villaricca in Corso Italia, la giornata dedicata alla salute e alla prevenzione dal titolo “Metti in circolo la prevenzione”, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano, in collaborazione con la Misericordia di Napoli Sanità e l’associazione Idee e Concretezza. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa di circa 100 persone, a conferma della crescente attenzione della cittadinanza verso i temi della prevenzione e del benessere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

metti in circolo la prevenzione oltre 100 cittadini alla giornata della salute di villaricca

© Puntomagazine.it - “Metti in circolo la prevenzione”: oltre 100 cittadini alla giornata della salute di Villaricca

Leggi anche: “Metti in circolo la prevenzione”: giornata dedicata alla salute a Villaricca

Leggi anche: Conclusa con successo la IV edizione di “Salute per Tutti”: oltre 50.000 cittadini coinvolti nel Villaggio della Salute

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

VILLARICCA. “Metti in circolo la prevenzione”, l’11 gennaio giornata dedicata alla salute.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.