Metti in circolo la prevenzione | oltre 100 cittadini alla giornata della salute di Villaricca

Il 15 ottobre, nella Villa Comunale di Villaricca, oltre 100 cittadini hanno partecipato alla giornata della salute. L’evento ha offerto visite gratuite e momenti di prevenzione, con la collaborazione delle istituzioni locali. Un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e promuovere il benessere della comunità in un contesto aperto e informativo.

Visite gratuite, prevenzione e istituzioni insieme alla Villa Comunale per promuovere benessere e diagnosi precoce. Villaricca, 11 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina, presso la Villa Comunale di Villaricca in Corso Italia, la giornata dedicata alla salute e alla prevenzione dal titolo “Metti in circolo la prevenzione”, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano, in collaborazione con la Misericordia di Napoli Sanità e l’associazione Idee e Concretezza. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa di circa 100 persone, a conferma della crescente attenzione della cittadinanza verso i temi della prevenzione e del benessere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - “Metti in circolo la prevenzione”: oltre 100 cittadini alla giornata della salute di Villaricca Leggi anche: “Metti in circolo la prevenzione”: giornata dedicata alla salute a Villaricca Leggi anche: Conclusa con successo la IV edizione di “Salute per Tutti”: oltre 50.000 cittadini coinvolti nel Villaggio della Salute Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. VILLARICCA. “Metti in circolo la prevenzione”, l’11 gennaio giornata dedicata alla salute. Metti in circolo la prevenzione Vi aspettiamo stamattina in Villa Comunale! Dalle 10:00 alle 13:00 prenditi cura della tua salute con visite gratuite di prevenzione. Un piccolo gesto oggi può fare una grande differenza domani. Villa Comunale di Villari - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.