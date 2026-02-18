Casa di Comunità a Collesalvetti l' apertura entro la fine di marzo | i servizi offerti tra ambulatori medici e infermieristica di famiglia

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha visitato la nuova Casa di Comunità di Collesalvetti, aperta entro fine marzo, per motivi di sicurezza. La struttura, situata in via Armando Picchi, offrirà servizi come ambulatori medici e assistenza infermieristica di famiglia. Giani ha controllato gli spazi e ha incontrato il personale già operativo. La realizzazione di questa struttura mira a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale, rispondendo alle esigenze crescenti della popolazione locale. La struttura sarà pienamente attiva tra poche settimane.

Si tratta di una struttura di 400 metri quadri realizzata interamente con i finanziamenti del Pnrr. Giani: "Un investimento che migliora la qualità delle cure" A un mese dall'inaugurazione della nuova Casa di Comunità di Collesalvetti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto visita agli spazi di via Armando Picchi a Collesalvetti insieme alla direttrice dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, alla sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli e alla direttrice della Zona Distretto Livornese, Cinzia Porrà. Si tratta di una struttura di 400 metri quadri, interamente finanziata con i soldi del Pnrr, che ospiterà attività di accoglienza, il Punto Unico di Accesso (Pua), ambulatori per medici di medicina generale e specialisti, infermieristica di famiglia, servizi sociali, spazi per la comunità e locali di supporto.