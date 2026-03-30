In Cina, il numero di cittadini registrati come donatori volontari di organi supera i 7,3 milioni, contribuendo a circa 200.000 interventi di salvataggio di vite umane. La pratica, partita come iniziativa isolata, si è evoluta in un sistema nazionale organizzato, coinvolgendo una vasta rete di donatori e strutture sanitarie.

La Cina ha registrato oltre 7,3 milioni di cittadini come donatori volontari di organi, trasformando una pratica inizialmente sperimentale in un sistema nazionale strutturato. Questi dati indicano che il paese ha già salvato la vita a più di 200.000 pazienti affetti da insufficienza d’organo e restituito la vista a oltre 100.000 persone grazie a circa 65.000 donazioni effettuate dopo l’arresto cardiocircolatorio. Oltre ai trapianti, il territorio conta anche su oltre 69.000 donazioni di corpi interi per fini scientifici o medici. Per onorare chi ha scelto di lasciare un segno duraturo, sono stati istituiti oltre 380 siti commemorativi sparsi dove durante il Qingming Festival si svolgono cerimonie annuali dedicate alla memoria dei defunti e dei donatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: 7,3 milioni di donatori, 200.000 vite salvate

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