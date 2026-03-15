La nave Life Support, gestita da Emergency, ha portato a termine una terza operazione di salvataggio in meno di 48 ore, recuperando 25 persone da un gommone sovraffollato nelle acque internazionali vicino alle Malta. Dopo aver completato le operazioni, la nave si trova in mare aperto, con tre giorni di viaggio in più rispetto al previsto.

La nave Life Support, operativa sotto il coordinamento di Emergency, ha completato la terza operazione di salvataggio in meno di 48 ore, recuperando 25 persone da un gommone sovraffollato nelle acque internazionali della zona Sar maltese. Il piccolo mezzo, privo di giubbotti e navigante nel buio notturno, trasportava 18 uomini e 7 donne, tra cui ben 11 minori non accompagnati. Questi naufraghi provengono da paesi segnati da conflitti e povertà come Sudan, Sud Sudan, Somalia e Yemen, avendo lasciato Zawiya la sera del 13 marzo. La missione si sta ora dirigendo verso Civitavecchia, un porto assegnato dalle autorità che dista tre giorni di navigazione dalla posizione attuale della nave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Life Support: 25 vite salvate, ma 3 giorni di mare in più

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