Polizza sanitaria per oltre 1.200000 lavoratori della scuola | pubblicata la gara da 320 milioni di euro

È stata pubblicata oggi da Consip la gara europea per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore di tutto il personale scolastico. L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, prevede uno stanziamento complessivo di 320 milioni di euro per il quadriennio 2026–2029 e rappresenta l'ultima fase di un percorso avviato dal MIM attraverso un intenso confronto con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali. L'obiettivo è garantire una copertura sanitaria integrativa a oltre 1.200.000 dipendenti, includendo anche i docenti con contratto a tempo determinato annuale e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Polizza sanitaria per oltre 1.200.000 lavoratori della scuola: pubblicata la gara da 320 milioni di euro

