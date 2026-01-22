MaltempoProtCivile | salvate vite umane

Il maltempo di oggi ha coinvolto diverse aree del paese, evidenziando l'importanza della prevenzione e della previsione. La Protezione Civile, grazie ai sistemi di allerta meteo, ha potuto intervenire tempestivamente, contribuendo a salvare vite umane. La collaborazione tra istituzioni e cittadini si conferma fondamentale per affrontare eventi meteorologici intensi e ridurre i rischi connessi.

11.50 "In questa situazione c'è stata sia previsione che prevenzione, perché è stato un fenomeno molto importante che era stato previsto con i sistemi di allerta meteo che hanno dato la possibilità attraverso la Protezione Civile di prepararsi". Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Ciciliano,dopo le devastazione del ciclone Harry. "Inoltre, c'è stata la prevenzione sul territorio per la salvaguardia della vita umana e non si è registrato né un morto né un ferito".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

