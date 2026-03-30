Cimitero di Persichello | ossa bruciate orrore nella notte

Nella notte tra sabato e domenica, nel cimitero di Persichello, ignoti hanno danneggiato una tomba di una donna di 94 anni deceduta nel 1998 a Persico Dosimo. Durante l’episodio sono state trovate ossa bruciate e segni di profanazione. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti che stanno avviando le indagini. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine.

Una notte buia ha trasformato il cimitero di Persichello in un teatro di orrore. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno profanato la tomba di una donna di 94 anni deceduta nel 1998 a Persico Dosimo, nel Cremonese. I responsabili hanno distrutto la lapide, estratto le ossa e dato alle fiamme i resti all’interno del camposanto. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, costringendo il sindaco di Persico Dosimo a ordinare la chiusura temporanea dell’area sepolcrale per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi tecnici necessari. Le indagini sono aperte su un atto che oscilla tra rito esoterico e semplice bravata violenta, lasciando la popolazione in attesa di risposte concrete sui colpevoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cimitero di Persichello: ossa bruciate, orrore nella notte Articoli correlati Cimitero devastato nella notte. Croci bruciate in mezzo ai rifiuti e fra le tombe fiamme di tre metriFiesole (Firenze), 18 gennaio 2026 – Bidoni e cestini dei rifiuti dati alle fiamme con dentro le croci di legno tolte dalle tombe vicine per... Profanano la tomba di una donna e bruciano i resti: orrore nella notte al cimiteroUn risveglio spaventoso quello della comunità di Persichello, frazione di Persico Dosimo, nel Cremonese, dove nella notte tra sabato e domenica il... Sorpreso nel cimitero di notte, in casa centinaia di ossa e teschi di bimbi: “Appesi o ricomposti, un horror”L’orribile rinvenimento dopo che il 34enne è stato sorpreso di notte in un cimitero della Pennsylvania, in Usa, con un sacco pieno di ossa umane.