Sorpreso nel cimitero di notte in casa centinaia di ossa e teschi di bimbi | Appesi o ricomposti un horror

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni è stato trovato nel cimitero della Pennsylvania con un sacco pieno di ossa umane, tra cui teschi di bambini. Il ritrovamento si è verificato di notte, suscitando timori e interrogativi sulla natura del suo patrimonio. La scoperta, che include ossa appese o ricomposte, ha attirato l’attenzione delle autorità, aprendo un'indagine sulla provenienza e il possibile significato di questo inquietante ritrovamento.

L'orribile rinvenimento dopo che il 34enne è stato sorpreso di notte in un cimitero della Pennsylvania, in Usa, con un sacco pieno di ossa umane. La perquisizione in casa ha portato alla scoperta di una scena da film horror.

