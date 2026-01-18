Cimitero devastato nella notte Croci bruciate in mezzo ai rifiuti e fra le tombe fiamme di tre metri

Nella notte, il cimitero di Fiesole è stato teatro di un grave episodio di vandalismo. Sono state incendiate croci di legno e bidoni dei rifiuti, con rifiuti bruciati tra le tombe. L’area si presenta danneggiata e priva di rispetto, evidenziando un atto di incuria che ha coinvolto un luogo di memoria e raccoglimento. Le autorità stanno verificando le cause e adottando misure per garantire la sicurezza del sito.

Fiesole (Firenze), 18 gennaio 2026 – Bidoni e cestini dei rifiuti dati alle fiamme con dentro le croci di legno tolte dalle tombe vicine per alimentarle. Vari i roghi, di cui almeno cinque importanti, al punto da annerire per oltre tre metri d'altezza le pareti in marmo che ospitano forni e ossarini. Danneggiata anche la vetrina della bacheca all'ingresso dell'ufficio dei servizi funebri. E ancora: vasi rovesciati e fiori sparpagliati ovunque, nei corridoi laterali come nelle cappelle, vecchi e nuove. E' il desolante scenario che si è trovato davanti agli occhi chi ieri mattina è arrivato, poco prima delle 7.

