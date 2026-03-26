Dopo tre giorni di tensione ai vertici della banca, il consiglio di amministrazione ha deciso di revocare le deleghe all'amministratore delegato, che ha invece confermato di non voler rassegnare le dimissioni. La situazione si è sbloccata con questa decisione, che ha caratterizzato una rottura tra l'istituto e il suo massimo dirigente.

Rottura a Siena. E nessun passo indietro. Luigi Lovaglio non si dimette e il cda di Mps gli revoca le deleghe, chiudendo tre giorni di tensione ai vertici della banca. Il consiglio di amministrazione, riunito ieri per il terzo giorno di fila, ha deciso di sfiduciare l’amministratore delegato e di sospenderlo anche dalla carica di direttore generale, al termine di una lunga riunione e dopo ulteriori approfondimenti legali. Alla base, il venir meno del rapporto di fiducia, determinato dalla scelta del manager di candidarsi in una lista alternativa a quella del board senza informare preventivamente né il consiglio né il mercato, un passaggio considerato irrituale e incompatibile con il ruolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps, Lovaglio non si dimette. E il cda gli revoca le deleghe

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