chiorino si dimette da assessore del piemonte

Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore nella Regione Piemonte. La decisione arriva in seguito a un coinvolgimento in una vicenda giudiziaria legata a un altro esponente politico. La sua uscita dalla giunta regionale è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un quadro di approfondimenti in corso.

AGI - Si è dimessa anche da assessore della Regione Piemonte, Elena Chiorino, coinvolta nella vicenda Delmastro. Chiorino aveva già lasciato la vicepresidenza della giunta regionale lo scorso 25 marzo. "Ho comunicato al presidente Alberto Cirio la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili - spiega Chiorino - è una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d'Italia". "Sono una persona perbene - prosegue - e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un'indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta. 🔗 Leggi su Agi.it

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