Trescore Balneario esplosivo trovato in casa dello studente 13enne che ha accoltellato la prof Chiara Mocchi

A Trescore Balneario, nella casa di un ragazzo di 13 anni coinvolto in un episodio di violenza, è stato rinvenuto materiale esplosivo. La stessa persona è accusata di aver accoltellato e ferito gravemente un’insegnante durante un episodio avvenuto recentemente. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e il possesso dell’esplosivo.

È stato trovato del materiale potenzialmente esplosivo a casa del 13enne che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi in una scuola media di Trescore Balneario, nel Bergamasco. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di Trescore in cui lo studente vive con la madre, trovando del materiale che potrebbe essere esplosivo. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri. Trescore Balneario, trovato esplosivo in casa del 13enne Vanno avanti le indagini sull’accoltellamento di una professoressa avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. I carabinieri sono andati nella casa in cui vive con la madre il 13enne responsabile del grave episodio, alla ricerca di elementi utili a chiarire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trescore Balneario, esplosivo trovato in casa dello studente 13enne che ha accoltellato la prof Chiara Mocchi Articoli correlati È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). Insegnava francese anche su YouTube: chi è Chiara Mocchi, la prof di Trescore Balneario colpita da un suo studenteIl corridoio dell’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario non è solitamente un luogo di cronaca nera, ma di passaggio... Aggiornamenti e notizie su Trescore Balneario Argomenti discussi: A casa del 13enne materiale 'pericoloso', potrebbe essere esplosivo. Trescore Balneario, materiale potenzialmente esplosivo a casa del 13enne che ha accoltellato la profPerquisita dai carabinieri l’abitazione dello studente: in corso accertamenti da parte dell'Arma. Lo studente ha trasmesso in diretta su Telegram l’aggressione ... milano.repubblica.it Prof accoltellata a scuola, prelevato materiale sospetto dalla casa dello studente: «Forse è esplosivo»A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante di francese, una donna di 57 anni, all’esterno della scuola media statale ... leggo.it