È Chiara Mocchi la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore Balneario

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente di francese è stata ferita con un coltello da uno studente di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'episodio è avvenuto durante l’orario scolastico e la professoressa è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato l’arma utilizzata.

Si chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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