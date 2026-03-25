È Chiara Mocchi la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore Balneario

Una docente di francese è stata ferita con un coltello da uno studente di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'episodio è avvenuto durante l’orario scolastico e la professoressa è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato l’arma utilizzata.

Si chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioBergamo, 25 marzo 2026 – Tragedia sfiorata in una scuola della Bergamasca: un’insegnante, Chiara Mocchi, è stata accoltellata da uno studente di 13... Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a... Contenuti e approfondimenti su Chiara Mocchi Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Il sesso e gli italiani, boom dei rapporti a tre. Femmine più precoci dei maschi, solo 6 uomini su 10 capiscono il no di una donna; Cardinale Dziwisz: La Chiesa è sempre neutrale | La Santa Sede continua a lavorare per. Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioLa professoressa insegna francese all’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci . Ha anche aperto un canale YouTube per i suoi alunni. Operata, è ricoverata in ospedale e Bergamo ... ilgiorno.it Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa ... msn.com Una professoressa. Una donna. Una vita dedicata alla scuola. Si chiama Chiara Mocchi, ha 57 anni ed è la docente di francese aggredita questa mattina nei corridoi dell’istituto di Trescore Balneario da uno studente di 13 anni. Non è solo una notizia. È una d - facebook.com facebook La professoressa Chiara Mocchi accoltellata stamattina da un giovanissimo studente in una scuola media di Trescore Balneario, è ricoverata in gravi condizioni a Bergamo. Mentre il pensiero di tutti noi è rivolto a lei nella speranza che sia presto fuori pericolo, x.com