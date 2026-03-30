Una docente è stata ferita con un coltello in un liceo di Trescore Balneario. La vittima ha scritto una lettera aperta in cui accusa un ragazzo di 13 anni di aver agito sotto l'influenza dei social media. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'aggressione e raccogliere eventuali elementi utili alle verifiche.

La prof Chiara Mocchi, accoltellata mercoledì scorso nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, ha scritto una nuova lettera aperta dal letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. “Un grazie rivolto a quei donatori Avis anonimi che, senza sapere chi io fossi, mi hanno ridato la vita”, ha sottolineato la docente, che è anche tornata a parlare del 13enne che l’ha ferita: “La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno confuso, trascinato e “indottrinato” dai social mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno “E”, anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prof Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario punta il dito contro il 13enne: "Indottrinato dai social"

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