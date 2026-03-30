Angelina Mango la nuova fiamma si chiama Antonio come il suo ex

Angelina Mango ha recentemente iniziato una nuova relazione sentimentale con una persona di nome Antonio, lo stesso nome del suo ex. La cantante, dopo un periodo complicato, sembra aver ritrovato serenità sia nella vita privata che nel percorso musicale. La notizia è stata riportata da fonti vicine alla cantante, senza ulteriori dettagli su come si siano sviluppati i rapporti o su eventuali circostanze.

Dopo un periodo di difficoltà per Angelina Mango torna a splendere il sereno non solo nella musica ma anche nella vita sentimentale: c'è una nuova fiamma La vita diAngelina Mangosembra proprio aver intrapreso la strada del cambiamento. L’artista è da pocotornata sulla scena musicale, si sta infatti esibendo nei teatridopo un periodo difficilee lontano dai riflettori. Ma le novità non sono finite perchè anche il lato sentimentale sta sperimentando una nuova fasedopo la rottura con il suo storico fidanzato Antonio Cirigliano,chitarrista della sua band. Un distacco non documentato nè ufficializzato, niente commenti da parte dei diretti interessati, solo una relazione messa in archivio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Angelina Mango, la nuova fiamma si chiama Antonio (come il suo ex) Una selezione di notizie su Angelina Mango Angelina Mango pronta al gran finale del suo tour: la rinascita dopo la crisiDopo il successo ad Amici e la vittoria al Festival di Sanremo 2024, in molti pensavano che la carriera di Angelina Mango fosse già indirizzata verso... Leggi anche: "Angelina Mango sarà al Festival di Sanremo". L'indiscrezione bomba sul suo ruolo Angelina Mango - velo sugli occhi (Official Video)