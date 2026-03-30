Che Sandro e Sara illuminino sempre il nostro cammino La replica degli anarchici ai fermi di polizia

Gli anarchici hanno commentato i provvedimenti di fermo emessi ieri a Roma, dove si è svolto un raduno in memoria di due attivisti, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. In totale, sono state fermate 91 persone durante l’evento, e la loro posizione è stata comunicata attraverso un messaggio che ricorda i due individui. La situazione ha generato reazioni tra i gruppi coinvolti.

Gli anarchici hanno risposto al fermo delle 91 persone nella giornata di ieri, quando a Roma è stato organizzato un raduno per la commemorazione di Sara Ardizzone e di Alessandro Mercogliano. Il questore in settimana aveva vietato qualunque tipo di aggregazione riconducibile all’area anarchica per ragioni di ordine pubblico e di democrazia. Ovviamente, essendo anarchici, non hanno rispettato l’indicazione e si sono presentate decine di persone che, ad attenderle, hanno trovato un dispiegamento in forze di agenti, che hanno proceduto ai controlli di rito, rilevando criticità in 11 soggetti che sono stati poi accompagnati in Questura. “Esiste una volontà da parte dello Stato e le istituzioni tutte di isolare Sara e Sandro, di cancellare ed impedirne la loro memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Che Sandro e Sara illuminino sempre il nostro cammino”. La replica degli anarchici ai fermi di polizia Altri aggiornamenti su Che Sandro “La nostra vendetta sarà terribile”. Le scritte choc degli anarchici contro le forze di polizia"La nostra vendetta sarà terribile", "Morte agli oppressori", "Acab", "Odio lo Stato", "Carabinieri tutti appesi". M5S, Sara Spiniello sulle dimissioni di Ciampi: "Resterai sempre un faro che illumina il cammino politico"Se c’è una cosa che voglio gridare a gran voce, è questa: sei stato semplicemente il migliore. Roma, anarchici fermati al Parco degli Acquedotti: manifestazione vietata e 91 fermi preventiviGruppi di anarchici sono stati bloccati su vari ingressi del parco degli Acquedotti a Roma, arrivati per una manifestazione di commemorazione dei due...