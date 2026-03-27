Il Movimento 5 Stelle ha commentato le recenti dimissioni di Ciampi, con Sara Spiniello che ha espresso parole di apprezzamento e riconoscimento nei confronti dell’ex esponente. Nel suo messaggio, Spiniello ha definito Ciampi un punto di riferimento nel panorama politico, sottolineando il suo ruolo come guida e esempio per molti. La dichiarazione si concentra sull’ammirazione verso la figura lasciata, senza approfondire motivazioni o implicazioni future.

Se c’è una cosa che voglio gridare a gran voce, è questa: sei stato semplicemente il migliore. Non c’è altro da aggiungere, perché le parole sono poche di fronte a ciò che hai rappresentato e continui a rappresentare. Sei una persona perbene, seria, competente ed estremamente educata. Chi pensa diversamente o è ignorante o è in cattiva fede.Ci hai reso orgogliosi di poter dire: "È Ciampi, il nostro coordinatore provinciale!". Hai percorso un cammino di tutto rispetto, un percorso che nessuno può vantare con uguale dignità. Per noi, sei un punto di riferimento in cui riconosciamo valori autentici, dedizione e passione.Siamo noi a doverti dire grazie, perché hai lasciato un’impronta indelebile nel nostro cuore e nel Movimento 5 Stelle di Avellino e della Provincia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - M5S, Sara Spiniello sulle dimissioni di Ciampi: "Resterai sempre un faro che illumina il cammino politico"

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