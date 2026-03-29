A Roma, gruppi di anarchici sono stati fermati all’ingresso del Parco degli Acquedotti mentre si preparavano a partecipare a una manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici deceduti nell’esplosione del 19 marzo. La Questura aveva vietato l’evento e ha disposto 91 fermi preventivi nei confronti di alcuni manifestanti. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità dei provvedimenti o alle eventuali contestazioni.

Gruppi di anarchici sono stati bloccati su vari ingressi del parco degli Acquedotti a Roma, arrivati per una manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell’esplosione del 19 marzo, vietata dalla Questura. 91 persone ritenute pericolose e sospette, valutati i presupposti per il fermo preventivo condivisi dal pm di turno, sono state accompagnate negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e l’eventuale adozione dei fogli di via obbligatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roma, anarchici fermati al Parco degli Acquedotti: manifestazione vietata e 91 fermi preventivi

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