Scritte minacciose e minacce esplicite sono state lasciate dagli anarchici sui muri di alcune zone, con frasi come

"La nostra vendetta sarà terribile", "Morte agli oppressori", "Acab", "Odio lo Stato", "Carabinieri tutti appesi". Sono queste alcune delle scritte in nero e in rosa apparse stanotte alla fermata Marconi della metro B di Roma accompagnata da firme riconducibili al mondo anarchico. Sul posto, allertati poco prima della mezzanotte dalla centrale operativa Atac, sono intervenuti i carabinieri della stazione San Paolo che stanno analizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza. Intanto, le forze dell’ordine continuano a indagare sull’ordigno esploso ieri nel casolare abbandonato che si trova vicino al parco degli Acquedotti in cui si erano nascosti gli anarchici morti ieri, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, vicini al 'gruppo Cospito'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La nostra vendetta sarà terribile”. Le scritte choc degli anarchici contro le forze di polizia

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