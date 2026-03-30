Cesara Buonamici | 14mila euro a diretta e doppia vita tra TG5 e Grande

Cesara Buonamici riceve 14mila euro per ogni diretta e ha una doppia vita tra il Tg5 e il Grande Fratello VIP. Attualmente, Ilaria Blasi conduce l’edizione del reality show, mentre Buonamici è presente come opinionista stabile, ruolo che ha ricoperto fin dal periodo in cui Alfonso Signorini era alla guida del programma.

Ilaria Blasi conduce l’edizione attuale del Grande Fratello VIP, mentre Cesara Buonamici si è affermata come opinionista fissa dal periodo in cui Alfonso Signorini era al timone del programma. Le indiscrezioni indicano che la giornalista percepisce un compenso tra i 10 e i 14 mila euro per ogni diretta, inserendosi in una scala retributiva che riflette il peso specifico all’interno dello show. La carriera di questa figura pubblica parte da un’emittente locale a Firenze per approdare alla creazione del TG5 nel 1992, consolidando una presenza televisiva durata decenni. Oggi il suo ruolo nel reality non è solo quello di commentatrice, ma rappresenta un anello di congiunzione tra le diverse stagioni del format, mantenendo viva la continuità nonostante il calo generale degli ascolti registrati negli anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesara Buonamici: 14mila euro a diretta e doppia vita tra TG5 e Grande Articoli correlati Cesara Buonamici ferma il Tg5 per una comunicazione importantePer la prima volta, da quando lo scorso 15 dicembre Fabrizio Corona ha dato il via alla sua personale crociata contro Alfonso Signorini, Mediaset ha... Cesara Buonamici contro Fabrizio Corona: colpo di scena al Tg5. Lui replica in modo durissimo: "Menzogne, ora faccio come voi"Mediaset rompe il silenzio, e lo fa in modo pubblico e solenne, scegliendo la sua rete ammiraglia. Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici sulla rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia: “Ecco cosa spero”Cesara Buonamici è stata confermata come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che ha appena aperto i battenti sui teleschermi di...