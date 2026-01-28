Cesara Buonamici contro Fabrizio Corona | colpo di scena al Tg5 Lui replica in modo durissimo | Menzogne ora faccio come voi

Un colpo di scena al Tg5 mette in crisi la calma del giornale. Cesara Buonamici si trova al centro di un duro scontro con Fabrizio Corona, che ha deciso di rispondere alle accuse in modo molto diretto. Corona, infatti, ha definito le affermazioni della giornalista come menzogne e ha minacciato di comportarsi come fanno altri, lasciando tutti senza parole. Mediaset ha scelto di intervenire pubblicamente, rompendo il silenzio con un messaggio forte e chiaro alla sua rete principale. È la prima volta che l’azienda si es

Mediaset rompe il silenzio, e lo fa in modo pubblico e solenne, scegliendo la sua rete ammiraglia. È la prima reazione ufficiale in video da quando, lo scorso 15 dicembre, Fabrizio Corona ha iniziato quella che nei suoi toni è stata definita una crociata contro Alfonso Signorini, attraverso il.

