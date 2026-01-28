Cesara Buonamici ferma il Tg5 per una comunicazione importante

Cesara Buonamici interrompe il Tg5 per leggere una comunicazione urgente. È la prima volta da quando Fabrizio Corona ha iniziato la sua battaglia contro Alfonso Signorini che Mediaset decide di intervenire pubblicamente, usando la rete principale per rispondere alle polemiche. La moderatrice si presenta in diretta, lasciando da parte le solite cronache, e legge un messaggio che mette fine alle ambiguità, confermando che la questione è diventata ormai troppo delicata per essere ignorata.

Per la prima volta, da quando lo scorso 15 dicembre Fabrizio Corona ha dato il via alla sua personale crociata contro Alfonso Signorini, Mediaset ha scelto di rompere il silenzio e farlo nel modo più diretto possibile, utilizzando la propria rete ammiraglia. Fino a questo momento, la risposta dell’azienda si era limitata a qualche riferimento ironico, appena accennato, durante la prima puntata di Striscia la Notizia. Segnali deboli, quasi allusivi, che lasciavano intendere un certo fastidio ma senza mai entrare nel merito delle accuse lanciate dall’ex re dei paparazzi. La svolta è arrivata quando una trasmissione Mediaset ha deciso di affrontare apertamente il caso delle pesanti insinuazioni contenute in Falsissimo Il Prezzo del Successo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cesara Buonamici, nata a Fiesole il 2 gennaio 1957, è una giornalista italiana di lunga esperienza.

