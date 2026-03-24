Cesara Buonamici è stata confermata come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che ha appena aperto i battenti sui teleschermi di Canale 5. Per l'occasione, il mezzo busto del Tg5 ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha risposto ad alcune domande riguardanti i protagonisti di questa edizione del reality show. Cesara Buonamici ha parlato della rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia, facendo una lunga riflessione. La donna ha dichiarato: "Su Antonella Elia e Adriana Volpe io appartengo al partito dei pacificatori. Mi è capitato spesso nella vita di vedere contrasti, anche importanti, fondati su equivoci o esagerazioni, che potevano essere convertiti in una relazione pacifica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici sulla rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia: “Ecco cosa spero”

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