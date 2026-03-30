Celine Dion torna sul palco Ecco i dieci concerti programmati a Parigi – Il video
In occasione del suo 58esimo compleanno, Celine Dion ha annunciato ufficialmente il ritorno ai concerti dal vivo. Sono stati programmati dieci spettacoli a Parigi, che si terranno nelle prossime settimane. L'artista aveva interrotto temporaneamente le esibizioni pubbliche a causa di problemi di salute, ma ora si prepara a riprendere le performance davanti al pubblico. La notizia è stata divulgata attraverso un video pubblicato sui social media.
Lo ha annunciato lei stessa, nel giorno del suo 58esimo compleanno: Celine Dion torna a cantare live. Programmati dieci concerti, tra settembre e ottobre 2026, presso La Défense Arena, a Parigi. La scelta del luogo non è casuale, proprio nello stesso posto la cantante avrebbe dovuto esibirsi nel 2020 con il “Courage World Tour”, fermato poi dalla pandemia Covid e poi cancellato per la sindrome che l’ha colpita. La cantante da qualche giorno ha iniziato a condividere immagini della Tour Eiffel, con una frase: «Non so come dirlo.». Non solo, nella capitale francese sono apparsi manifesti con i titoli dei suoi brani più celebri, da “The Power of Love” a “My Heart Will Go On”. 🔗 Leggi su Open.online
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