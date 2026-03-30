Celine Dion torna sul palco Ecco i dieci concerti programmati a Parigi – Il video

In occasione del suo 58esimo compleanno, Celine Dion ha annunciato ufficialmente il ritorno ai concerti dal vivo. Sono stati programmati dieci spettacoli a Parigi, che si terranno nelle prossime settimane. L'artista aveva interrotto temporaneamente le esibizioni pubbliche a causa di problemi di salute, ma ora si prepara a riprendere le performance davanti al pubblico. La notizia è stata divulgata attraverso un video pubblicato sui social media.