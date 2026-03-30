Celine Dion annuncia il ritorno sul palco 10 concerti a Parigi
In occasione del suo 58esimo compleanno, una cantante ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sul palco con una serie di concerti a Parigi. L’artista terrà cinque settimane di spettacoli alla Paris La Défense Arena, con un totale di dieci appuntamenti. La comunicazione è avvenuta in modo esclusivo, annunciando la nuova residency intitolata
(Adnkronos) – Celine Dion torna con una serie di concerti a Parigi. Proprio nel giorno del suo 58esimo compleanno, la star ha annunciato in esclusiva il suo ritorno sul palco con Celine Dion Paris 2026, una straordinaria residency di sole cinque settimane alla Paris La Défense Arena. A partire da sabato 12 settembre 2026, l'artista. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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