Dopo essersi esibita alla cerlmonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi del 2024, sulla Torre Eiffel con l’emozionante performance sulle note di l’ Hymne A L’Amour di Edith Piaf, Celine Dion potrebbe tornare nella capitale francese a distanza di due anni. Nel fine settimana sono emersi indizi secondo i quali l’artista canadese, starebbe pianificando dei concerti che si terranno a Parigi. Nella giornata di ieri 23 marzo, i fan transalpini hanno segnalato online che nella “Città dell’Amore” avevano iniziato a spuntare cartelli con i testi delle canzoni di Dion. All’esterno del Café du Louvre è apparso un manifesto che riportava il titolo My... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si avvicina il ritorno di Celine Dion: gli indizi arrivano da Parigi

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