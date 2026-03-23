Dopo il ritorno sul palco cantando “Hymne à l’Amour” di Édith Piaf vicino alla Torre Eiffel durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Céline Dion è pronta a tornare in concerto in Francia. La notizia, riportata domenica 22 marzo dal quotidiano franco-canadese La Presse, è stata anticipata da una campagna di manifesti con i titoli delle sue canzoni più famose, come “Pour que tu m’aimes encore” e “Power of Love”, affissi per le strade della capitale francese. Secondo La Presse, Dion terrà una serie di concerti a Parigi a partire dall’autunno presso la Paris La Défense Arena, recentemente acquisita da Live Nation e già sede di spettacoli di artisti del calibro di Taylor Swift, Rolling Stones e Kendrick Lamar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Celine Dion pronta per il ritorno sul palco in Francia, due anni dopo la sua apparizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi del 2024

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