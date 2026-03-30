Il 30 marzo 2026, in occasione del suo 58esimo compleanno, una cantante canadese ha annunciato tramite un videomessaggio trasmesso in televisione francese il ritorno ai concerti dal vivo. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media, mentre l’artista ha condiviso emozioni legate a questo evento. La data e il luogo dell’evento non sono stati ancora comunicati ufficialmente.

Parigi, 30 marzo 2026 - Celine Dion torna in concerto live. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice originaria del Quebec con un videomessaggio commosso e commovente andato in onda sull’emittente tv francese France 2 proprio oggi, lunedì 30 marzo, giorno del suo 58esimo compleanno. Da notare, peraltro, come Google abbia fatto un Doodle apposito con tanto di palloncino a forma di cuore con gli auguri rivolti a lei se si cercano informazioni sulla cantante. Quando torna Celine Dion. “Non è passato un giorno senza la vostra vicinanza e il vostro amore. Mi mancate tanto. Come festeggiare meglio il mio compleanno? Ho la possibilità di cantare ancora per voi, a Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Celine Dion torna in concerto: dove e quando

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