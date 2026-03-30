Riccardo Pellegrino ha annunciato il passaggio da Forza Italia a un nuovo movimento politico legato a Sud chiama Nord, guidato da un esponente di rilievo del centrosinistra. Dopo aver militato a lungo nel partito di centrodestra, ha dichiarato di aver ritrovato entusiasmo nel nuovo percorso. La scelta segue la sua recente fuoriuscita dal partito di provenienza, con una comunicazione ufficiale sui canali social.

"Ho ritrovato quell'entusiasmo che negli anni avevo perso". Così Riccardo Pellegrino ha parlato del nuovo percorso politico intrapreso all’indomani del saluto a Forza Italia, partito nel quale ha militato fin dagli inizi e che negli ultimi tempi cominciava a stargli stretto. "La politica è l’arte del servizio, non dell’essere serviti. Chi non vive per servire non serve per vivere, ci diceva don Tonino Bello. Dal 2004 ho militato sempre nello stesso partito, a cui ho dato tutto, ma che oggi ha smarrito i suoi valori, trasformandosi in una ditta individuale al servizio degli interessi di qualcuno. Ma non esiste una politica individualista e non potevo più proseguire in un partito che non cura i singoli territori e non premia la meritocrazia". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, da Forza Italia a Sud chiama Nord: Riccardo Pellegrino passa alla corte di De Luca

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