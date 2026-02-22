Divieto vendita carne di cavallo Pellegrino Forza Italia | Scelta ideologica che mette in ginocchio Catania e l’intero Sud

Riccardo Pellegrino critica la proposta di legge che vieta la vendita di carne di cavallo, sostenendo che si tratta di una decisione ideologica che danneggia Catania e il Sud. Secondo lui, questa misura rischia di compromettere l’economia locale e mette in crisi i commercianti di carne equina. Pellegrino evidenzia come la legge penalizzi le attività tradizionali e i produttori della regione. La discussione sulla normativa prosegue senza un accordo ufficiale.

La carne di cavallo, ricorda Pellegrino, è parte integrante della tradizione gastronomica catanese e siciliana. “Le tradizioni e le origini devono essere rispettate" In merito alla proposta di legge approdata al Senato che prevede il divieto di vendita della carne di cavallo, riconoscendo i cavalli come animali d’affezione al pari di cani e gatti, interviene il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino. “Condivido pienamente l’intervento del senatore Salvo Pogliese. Siamo di fronte a una scelta ideologica che rischia di mettere in ginocchio non solo Catania, ma l’intero Sud Italia”, dichiara Pellegrino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Stop alla macellazione della carne da cavallo? "Scelta ideologica, si criminalizza una filiera legale"Il divieto di macellare carne di cavallo, annunciato di recente, è stato definito da alcune associazioni come una scelta ideologica che penalizza un settore legale.

Carne di cavallo, Pizzigalli e Cantoni: “No a una legge ideologica che penalizza territorio, imprese e libertà individuali”La proposta di legge che mira a vietare la macellazione dei cavalli ha suscitato reazioni tra i consiglieri comunali di maggioranza Pizzigalli e Cantoni, che criticano l’iniziativa come ideologica e dannosa.

