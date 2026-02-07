Messina | Dimissioni del sindaco Basile il PD denuncia una piega istituzionale a favore di De Luca e Sud Chiama Nord

Le dimissioni di Federico Basile da sindaco di Messina hanno fatto subito discutere. Il Partito Democratico accusa che le istituzioni si siano piegate alle pressioni di Cateno De Luca e del suo movimento, Sud Chiama Nord. La situazione politica in città si fa incandescente, con il PD che chiede chiarezza e responsabilità.

Le dimissioni del sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, scuotono la politica siciliana e innescano una forte reazione da parte del Partito Democratico, che denuncia una piegatura delle istituzioni alla volontà di Cateno De Luca e del suo movimento, Sud Chiama Nord. La decisione di Basile, arrivata a ridosso dell’emergenza legata al ciclone Harry che ha colpito la regione, è stata motivata con argomentazioni che il PD definisce “risibili”, attribuendole in realtà a logiche di potere interne al centrodestra e alla leadership di De Luca. L’evento, che si consuma in una fase delicata per la Città Metropolitana di Messina, apre uno scenario di incertezza e solleva interrogativi sulla stabilità politica dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina si trova di nuovo al centro delle polemiche dopo le dimissioni del sindaco Basile.

