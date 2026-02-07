Messina | Dimissioni del sindaco Basile il PD denuncia una piega istituzionale a favore di De Luca e Sud Chiama Nord
Le dimissioni di Federico Basile da sindaco di Messina hanno fatto subito discutere. Il Partito Democratico accusa che le istituzioni si siano piegate alle pressioni di Cateno De Luca e del suo movimento, Sud Chiama Nord. La situazione politica in città si fa incandescente, con il PD che chiede chiarezza e responsabilità.
Le dimissioni del sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, scuotono la politica siciliana e innescano una forte reazione da parte del Partito Democratico, che denuncia una piegatura delle istituzioni alla volontà di Cateno De Luca e del suo movimento, Sud Chiama Nord. La decisione di Basile, arrivata a ridosso dell’emergenza legata al ciclone Harry che ha colpito la regione, è stata motivata con argomentazioni che il PD definisce “risibili”, attribuendole in realtà a logiche di potere interne al centrodestra e alla leadership di De Luca. L’evento, che si consuma in una fase delicata per la Città Metropolitana di Messina, apre uno scenario di incertezza e solleva interrogativi sulla stabilità politica dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Basile e le possibili dimissioni strategiche: a Messina si guarda a Salerno e ai due De Luca; Dimissioni, sabato 7 Federico Basile rivolgerà alcune comunicazioni alla città; -1 alle dimissioni di Basile? Intanto De Luca attacca destra e sinistra; Messina verso le dimissioni del sindaco Basile: la città travolta nel momento peggiore, per il… ‘vizietto’ di De Luca.
Messina, il sindaco Basile si dimette. Il centrodestra polemizza: Capriccio politico di De LucaPALERMO – Dimissioni per il sindaco di Messina, Federico Basile. Le ha annunciate lo stesso Basile, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Da diverse settimane in città si rincorrevano vo ... dire.it
Sindaco di Messina annuncia le sue dimissioni e dice: Mi ricandidoIl sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca dopo aver elencato una serie di provvedimenti fatti dalla sua amministrazi ... ansa.it
