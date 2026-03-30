Dopo aver lasciato Forza Italia, il consigliere comunale Riccardo Pellegrino ha comunicato di aver aderito a Sud chiama Nord. La sua decisione è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dichiarazioni o commenti. La sua scelta segue il suo percorso politico e avviene in un momento di cambiamenti all’interno del panorama politico locale.

Insieme a Pellegrino, hanno aderito anche la consigliera comunale e metropolitana Melania Miraglia, il consigliere del I Municipio Carmelo Vassallo e Filippo Pellegrino, già segretario di Forza Italia del I Municipio Dopo l'uscita da Forza Italia, il consigliere comunale Riccardo Pellegrino annuncia l'adesione a Sud chiama Nord. L’annuncio è stato ufficializzato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sala consiliare della Città Metropolitana di Catania, a Palazzo Minoriti, alla presenza di Cateno De Luca e del coordinatore regionale Danilo Lo Giudice. Insieme a Pellegrino, hanno aderito anche la consigliera comunale e metropolitana Melania Miraglia, il consigliere del I Municipio Carmelo Vassallo e Filippo Pellegrino, già segretario di Forza Italia del I Municipio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Riccardo Pellegrino aderisce a Sud chiama Nord

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