Caso Vito Fazzi | scontro sul centro cottura i sindacati | Basta spot ora risposte

La disputa riguardante il centro cottura dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha suscitato un acceso dibattito tra i sindacati e le autorità sanitarie. I rappresentanti dei lavoratori chiedono interventi concreti, respingendo le promesse fatte finora e chiedendo risposte immediate. La questione coinvolge anche le condizioni dei pazienti, con criticità legate alla qualità e alla distribuzione dei pasti.

Dopo l’attacco di Paride Mazzotta (Forza Italia), intervengono Filcams Cgil e Uiltucs Uil Lecce: “Otto anni di ritardi e tagli sulla pelle dei dipendenti. La cucina interna va riaperta subito” LECCE – Non è solo una questione di “pranzi freddi” o di chilometri di distanza. La vicenda del centro cottura dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce si trasforma in una polveriera che unisce il disagio dei pazienti alla precarietà dei lavoratori. A poche ore dalle dichiarazioni del capogruppo regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta, che aveva denunciato il fallimento della gestione pubblica, arriva oggi la replica dei sindacati. Filcams Cgil e Uiltucs Uil non usano giri di parole: la gestione della mensa è diventata un terreno di scontro elettorale, mentre la realtà parla di un servizio essenziale smantellato da quasi un decennio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Caso “Vito Fazzi”: scontro sul centro cottura, i sindacati: “Basta spot, ora risposte” Approfondimenti e contenuti su Vito Fazzi Centro cottura “Fazzi”, Mazzotta deposita mozione: “Si riapra dopo 8 anni di ritardi”Il consigliere regionale salentino di Forza Italia riporta sul tavolo la questione e chiede al governo regionale di porre soluzione a ciò che si... Paziente suicida al Vito Fazzi, assolti i medici: “Il fatto non sussiste”Il tribunale di Lecce ha assolto i due dirigenti medici del reparto di Neurochirurgia imputati per la morte di un paziente psichiatrico, avvenuta il... Paura al “Vito Fazzi”: incendio nel parcheggio davanti all’ospedale coinvolge due autoFiamme in piazza Filippo Muratore, a Lecce: una Mazda 2 in fiamme, si presume per un guasto, danneggia una Nissan Qashqai vicina.