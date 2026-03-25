Si è conclusa con l’assoluzione dei due medici del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce il procedimento giudiziario riguardante il suicidio di un paziente avvenuto il 23 dicembre 2022. La sentenza ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo così il caso. La vicenda aveva portato all’imputazione dei medici, ora prosciolti da ogni responsabilità.

Il tribunale di Lecce ha assolto i due dirigenti medici del reparto di Neurochirurgia imputati per la morte di un paziente psichiatrico, avvenuta il 23 dicembre 2022 LECCE- Si è chiusa con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” la vicenda giudiziaria che vedeva due medici del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce imputati per il suicidio di un paziente, avvenuta il 23 dicembre 2022. A pronunciarsi è stata la giudice del Tribunale di Lecce Annalisa De Benedictis, al termine del processo penale avviato dalla denuncia sporta dai familiari, rappresentati in aula dagli avvocati Paolo Spalluto e Mario Pede. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Paziente suicida al Vito Fazzi, assolti i medici: “Il fatto non sussiste”

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