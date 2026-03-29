Un rappresentante dei lavoratori ha depositato una mozione chiedendo la riapertura del centro cottura dell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, chiuso da otto anni. Nonostante le promesse fatte in passato, la mensa resta inattiva, mentre ai pazienti vengono consegnati pasti preparati in strutture lontane. La situazione è stata definita come un esempio di cattiva gestione del servizio pubblico.

Il consigliere regionale salentino di Forza Italia riporta sul tavolo la questione e chiede al governo regionale di porre soluzione a ciò che si trascina da tempo È con questa denuncia in premessa che il consigliere regionale salentino di Forza Italia, Paride Mazzotta, annuncia di aver depositato una mozione ad hoc per riaprire il centro cottura all’interno del nosocomio leccese. Sulla questione Mazzotta rammenta di aver presentato, negli anni, numerose interrogazioni, senza che nulla sia cambiato. Poi riavvolge il nastro della vicenda: “Nel 2018 – scrive - si interrompe il servizio perché avrebbero dovuto eseguirsi i lavori di ristrutturazione del centro cottura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Centro cottura “Fazzi”, Mazzotta deposita mozione: “Si riapra dopo 8 anni di ritardi”

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