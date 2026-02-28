Paura al Vito Fazzi | incendio nel parcheggio davanti all’ospedale coinvolge due auto

Questa mattina, nel parcheggio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto due automobili. La situazione ha creato momenti di preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alle fiamme e alle operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Fiamme in piazza Filippo Muratore, a Lecce: una Mazda 2 in fiamme, si presume per un guasto, danneggia una Nissan Qashqai vicina. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco per evitare un effetto a catena LECCE – Un incendio scoppiato questa mattina ha generato una certa tensione tra i frequentatori dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il rogo è divampato intorno alle 8,40 nel parcheggio a pagamento che sorge all’esterno dell’ospedale, in piazza Filippo Muratore. Le fiamme hanno inizialmente interessato una Mazda 2 regolarmente parcheggiata. Secondo la testimonianza di una persona presente sul posto, l’incendio avrebbe avuto un’origine accidentale: le prime fiamme sarebbero state viste sprigionarsi direttamente dal vano motore del veicolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

