Il caso di Pamela Genini, 29 anni, si arricchisce di nuovi sviluppi dopo l’omicidio avvenuto a Milano il 15 ottobre. La madre della vittima ha chiesto con insistenza di riavere la figlia, mentre un uomo coinvolto ha dichiarato di sapere troppo e di essere minacciato. Nel frattempo, è stata scoperta la profanazione di una tomba a Strozza, aggiungendo ulteriori elementi inquietanti alla vicenda.

La profanazione della tomba a Strozza e l’orrore scoperto. Un incubo che non conosce tregua. Dopo l’omicidio avvenuto a Milano il 15 ottobre scorso, il caso di Pamela Genini, 29 anni, si arricchisce di un nuovo capitolo inquietante. Lunedì scorso, nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, è stata fatta una scoperta sconvolgente: la bara della giovane è stata aperta, il corpo profanato e la testa portata via. Un gesto che va oltre ogni logica, che trasforma un delitto già brutale in un caso dai contorni ancora più oscuri. Gli inquirenti sono al lavoro per capire dinamiche e responsabilità, ma il clima attorno alla vicenda è diventato sempre più carico di tensione e interrogativi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Pamela Genini, la madre implora: ‘Ridatemi mia figlia’, Francesco Dolci rivela: ‘So troppo, mi minacciano’

Una selezione di notizie su Caso Pamela Genini

Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da...

Pamela Genini, la verità sulla tomba profanata si fa più inquietante, perché è stato sentito Francesco DolciProfanazione nel cimitero: cosa emerge dalle indagini Il quadro che emerge sulla profanazione del corpo di Pamela Genini si fa sempre più oscuro e...

Leggi anche: ‘Ridatemi mia figlia viva’: l’appello della madre di Karol Toledo Gómez finisce in tragedia