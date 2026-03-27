Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini hanno portato all’audizione di un testimone, Francesco Dolci. Le informazioni raccolte contribuiscono a definire meglio le circostanze dell’accaduto, mentre gli sviluppi delle indagini continuano a svelare dettagli inquietanti e difficili da interpretare. La vicenda si approfondisce con nuovi elementi che complicano l’analisi dei fatti già emersi.

Profanazione nel cimitero: cosa emerge dalle indagini. Il quadro che emerge sulla profanazione del corpo di Pamela Genini si fa sempre più oscuro e complesso. Non si sarebbe trattato di un gesto isolato, né improvvisato. Gli inquirenti iniziano a delineare uno scenario più articolato, con la possibile presenza di più persone coinvolte nell’azione. Un dettaglio che cambia radicalmente la lettura di quanto accaduto nel cimitero di Strozza. Come è stata scoperta la profanazione. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di traslazione della salma da un loculo provvisorio (in attesa del trasferimento nella tomba di famiglia), a cinque mesi dalla morte della giovane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pamela Genini, la verità sulla tomba profanata si fa più inquietante, perché è stato sentito Francesco Dolci

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