Tomba di Pamela Genini profanata per l' ex fidanzato Francesco Dolci intimidazione per mettere a tacere

La tomba di Pamela Genini è stata profanata, secondo quanto riferito dall'ex fidanzato, che ha dichiarato di aver ricevuto minacce e di aver cambiato residenza a causa di queste intimidazioni. La vicenda ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle autorità competenti per chiarire i dettagli dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. La famiglia della vittima ha espresso dolore per quanto accaduto.

Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da Gianluca Soncin nell’ottobre 2025. “Vogliono mettermi a tacere perché so troppe cose: molte le ho già dette agli inquirenti ma altre le devo ancora dire”, ha aggiunto. Francesco Dolci ritiene che ha profanare la tomba siano state più persone, “almeno 3 o 4”. Francesco Dolci: "Intimidazione per mettere a tacere" Francesco Dolci e la tomba di Pamela Genini profanata Il collegamento tra la profanazione e le minacce Quali sono le intimidazioni ricevute Francesco Dolci: “Intimidazione per mettere a tacere” Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, è stato intervistato nel corso della trasmissione Ore 14, in onda su Rai2. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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