‘Ridatemi mia figlia viva’ | l’appello della madre di Karol Toledo Gómez finisce in tragedia

Una madre in Messico ha lanciato un disperato appello chiedendo di ridare sua figlia viva, ma poco dopo la richiesta si è trasformata in tragedia. Karol Toledo Gómez, una ragazza di appena 18 anni, era una giovane con un futuro ancora da vivere. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, lasciando tutti senza parole di fronte a quanto accaduto.

Aveva soltanto 18 anni e un futuro ancora tutto da scrivere. Karol Toledo Gómez era una studentessa dell’Università autonoma dello Stato di Morelos (UAEM), in Messico, e fino al 2 marzo conduceva una vita normale fatta di lezioni, amici e sogni universitari. Per giorni la sua famiglia, gli amici e l’intera comunità accademica hanno vissuto sospesi tra speranza e paura. La madre, Alondra Gómez, aveva lanciato un appello straziante: voleva solo riabbracciare la figlia viva. Parole che hanno fatto il giro dei social messicani, accendendo l’attenzione dell’opinione pubblica. La Procura dello Stato di Morelos ha confermato che il corpo ritrovato nel comune di Coatetelco appartiene proprio alla giovane studentessa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

