Business con la figlia di un mafioso e Fratelli d’Italia Andrea Delmastro si dimette | cosa farà Elena Chiorino travolta dalla bufera?

Andrea Delmastro si è dimesso da un incarico politico dopo essere stato coinvolto in una vicenda legata a un business con la figlia di un mafioso e alla presenza di Elena Chiorino in eventi pubblici. La notizia ha suscitato attenzione dopo che si sono diffuse le immagini di partecipazioni a inaugurazioni, eventi e galà istituzionali, spesso accompagnati dalla giovane coinvolta nella questione. La situazione ha portato a un effetto domino su figure politiche e personali coinvolte.

Quando c’era lui - inaugurazioni, eventi, galà istituzionali e persino una società con la 18enne figlia di un mafioso - quasi sempre c’era anche lei, e viceversa. Ora che Andrea Delmastro Delle Vedove non c’è più, dimesso su esplicita richiesta di Giorgia Meloni, Elena Chiorino cosa fa? In Piemonte, sono i giorni più bui per Fratelli d’Italia, travolto dalla bufera dopo lo scandalo della Bisteccheria d’Italia e la batosta del referendum per la riforma della giustizia. Ieri, 24 marzo, il biellese sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni. Fino all’ultimo ha provato a non perdere la poltrona romana, ma la premier non gli ha lasciato scampi, imponendogli il passo indietro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Business con la figlia di un mafioso e Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro si dimette: cosa farà Elena Chiorino travolta dalla bufera? Articoli correlati Leggi anche: Caso Delmastro, Travaglio: “Uno che sta per tre anni in società con la figlia di un prestanome mafioso non può svolgere ruoli di governo” La versione di Delmastro sul ristorante con la figlia del mafioso: «Mai spesi soldi del Dap»L’ormai non più sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove dà la sua versione sul ristorante aperto in società con la figlia di un... Una raccolta di contenuti su Andrea Delmastro Temi più discussi: Caso Delmastro, Meloni: Il sottosegretario è stato leggero. L'opposizione: Si dimetta; L'inchiesta sulla galassia delle società di Caroccia; La mia storia parla per me. Delmastro si autoassolve; Governo, lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni auspica dimissioni ministra Santanchè. Da fedelissimo della premier alla società con la figlia di un mafioso: la parabola di Delmastro finisce con il referendumDalle polemiche sul caso Cospito allo sparo di Rosazza fino ai rapporti societari controversi: Andrea Delmastro si dimette dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia. corrieretneo.it Caso Delmastro, cosa è successo dall’inizio: dall’inchiesta sulla società con Caroccia alle dimissioniSono molti gli scandali che hanno accompagnato il mandato di Andrea Delmastro Delle Vedove da sottosegretario alla Giustizia ... fanpage.it Le dimissioni di Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia, e di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio. Intanto la guerra in Medio Oriente non si ferma: nuovi raid israeliani su l’Iran e bombe a grappolo su Tel Aviv. Dopo l’annuncio di Trum - facebook.com facebook Andrea Delmastro: "Caroccia sembrava il classico oste romano" x.com