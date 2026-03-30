Caso Delmastro l’assessora al Lavoro Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta regionale

L’assessora al Lavoro della regione Piemonte ha lasciato il suo incarico, in seguito alle discussioni sorte intorno a un episodio legato a una bisteccheria. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo le polemiche pubbliche che hanno coinvolto la sua attività politica. La sua uscita dalla giunta regionale è stata confermata attraverso un annuncio formale.