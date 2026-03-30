Caso Delmastro l’assessora al Lavoro Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta regionale
L’assessora al Lavoro della regione Piemonte ha lasciato il suo incarico, in seguito alle discussioni sorte intorno a un episodio legato a una bisteccheria. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo le polemiche pubbliche che hanno coinvolto la sua attività politica. La sua uscita dalla giunta regionale è stata confermata attraverso un annuncio formale.
L’assessora al Lavoro Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta regionale del Piemonte, travolta dalle polemiche legate al cosiddetto caso Bisteccheria. Una decisione arrivata dopo giorni di forte pressione politica. L’esponente di Fratelli d’Italia aveva inizialmente resistito alla bufera, nonostante le dimissioni del suo riferimento politico Andrea Delmastro. Anche la scelta di lasciare la carica di vicepresidente non era bastata a fermare le critiche. Le opposizioni, sempre più compatte, avevano intensificato le richieste di dimissioni, arrivando a coinvolgere anche parte della stessa maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Alberto Cirio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Una selezione di notizie su Caso Delmastro
Si è dimessa l'assessora Elena Chiorino. Il caso «Bisteccheria» travolge anche la titolare al Lavoro della giunta CirioPer una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro.
Si è dimessa l'assessora piemontese Elena Chiorino, fedelissima di Delmastro: travolta dal caso «Bisteccheria»Per una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro.
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