Due persone sono coinvolte in un'inchiesta riguardante l'inserimento di fondi illeciti nel capitale sociale di una società che gestisce una nota catena di ristoranti. Le indagini si concentrano sui loro presunti rapporti con un clan senese e sui trasferimenti di denaro sospetti avvenuti tramite l’attività commerciale. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Mauro e Miriam Caroccia sono al centro di un’inchiesta per aver immesso capitali illeciti nel capitale sociale della società che gestisce la Bisteccheria d’Italia. Le indagini della Dda di Roma indicano che questi fondi provengono dal clan Senese e servono a rafforzare l’influenza mafiosa sul territorio. La Procura di Roma ha ipotizzato reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni, collegando direttamente i due indagati all’ex sottosegretario Andrea Delmastro. I primi interrogatori sono fissati a metà della settimana corrente per chiarire le responsabilità nell’affare del ristorante in via Tuscolana. L’impatto finanziario sulla società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caroccia e Delmastro: i soldi del clan Senese nella Bisteccheria

Articoli correlati

Delmastro, la Bisteccheria d’Italia dei Caroccia “riciclava soldi del clan Senese”Il caso Delmastro si arricchisce di nuovi sviluppi giudiziari: secondo la Procura di Roma, nella società legata all’ex sottosegretario alla Giustizia...

Delmastro e il caso bisteccheria, “Mauro e Miriam Caroccia hanno reinvestito nel ristorante i soldi del clan Senese”Mauro e Miriam Caroccia hanno “trasferito e reinvestito” nella società di cui è stato azionista il sottosegretario Delmastro i proventi delle...

Caso Delmastro, procura di Roma: "La Bisteccheria d'Italia di Mauro e Miriam Caroccia riciclava i soldi del clan Senese"A dirlo sono gli atti dell'indagine della Dda di Roma, dove vengono ipotizzati i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni: una attività...

Perché il caso Delmastro scuote Roma