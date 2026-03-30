La procura di Roma ha aperto un'indagine sulla Bisteccheria d’Italia, gestita da Mauro e Miriam Caroccia, accusandola di riciclare denaro proveniente dal clan senese. Secondo gli atti dell’indagine della Dda, sarebbero stati ipotizzati vari reati legati al riciclaggio di fondi illeciti. L’indagine si concentra sulle attività di gestione e trasferimento di denaro attraverso il locale.

A dirlo sono gli atti dell'indagine della Dda di Roma, dove vengono ipotizzati i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni: una attività illecita aggravata dal fatto di averla "commessa al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso" facente capo al gruppo dei Senese Contin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Delmastro, procura di Roma: "La Bisteccheria d'Italia di Mauro e Miriam Caroccia riciclava i soldi del clan Senese"

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