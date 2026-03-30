Due persone sono state accusate di aver trasferito e reinvestito nel ristorante di proprietà di un sottosegretario i soldi provenienti da attività illecite del clan camorristico dei Senese. La vicenda riguarda Mauro e Miriam Caroccia, che avrebbero utilizzato i proventi del clan per finanziare l’attività commerciale. Le indagini si sono concentrate sui movimenti finanziari legati alla società coinvolta.

Mauro e Miriam Caroccia hanno “trasferito e reinvestito” nella società di cui è stato azionista il sottosegretario Delmastro i proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. Tradotto: riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Sono queste le ipotesi di reato a carico dei due indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società ‘ Le 5 Forchette ‘, di cui è stato socio Andrea Delmastro, costretto alle dimissioni lunedì scorso dopo la debacle del referendum sulla giustizia. E’ quanto emerge dagli atti dell’indagine della Dda di Roma, in cui è delineata una attività illecita aggravata dal fatto di averla “commessa al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso ” facente capo al gruppo dei Senese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delmastro e il caso bisteccheria, “Mauro e Miriam Caroccia hanno reinvestito nel ristorante i soldi del clan Senese”

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Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società 'Le 5 Forchette' di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, hanno "trasferito e reinvestito" nella società proventi delle attività illecite - facebook.com facebook

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