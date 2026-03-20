Nella seconda giornata dei China Open di Shenzhen, Thomas Ceccon si è piazzato ancora al secondo posto nei 100 dorso, rappresentando l’Italia in questa gara. Nel frattempo, un nuotatore australiano ha stabilito un record del mondo nei 50 stile libero. La competizione continua con diversi atleti in azione, mentre le gare si susseguono tra i protagonisti di questa manifestazione.

Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Dopo il secondo posto conquistato nei 50 dorso, il campione veneto si è confermato protagonista anche nei “suoi” 100 dorso, distanza in cui detiene l’oro a Cinque Cerchi. Ceccon ha nuotato una solida prova chiudendo in 53.38, dovendo nuovamente arrendersi al sudafricano Pieter Coetze, già vincitore ieri sui 50 e oggi autore del bis in 52.73. Un duello ormai consolidato tra i due, con Coetze – campione del mondo in carica – ancora una volta davanti all’azzurro, che però conferma grande continuità ad altissimo livello. Ma la scena, in questo day-2, è stata tutta per Cameron McEvoy. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon ancora secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy da record de mondo nei 50 sl!

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