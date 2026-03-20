Nuoto Thomas Ceccon secondo nei 100 dorso in Cina McEvoy firma il record del mondo nei 50 sl!

Nella seconda giornata dei China Open di Shenzhen, Thomas Ceccon ha conquistato il secondo posto nei 100 dorso, rappresentando l’Italia. Nel frattempo, il nuotatore australiano ha stabilito un nuovo record del mondo nei 50 stile libero. La manifestazione si sta svolgendo nel rispetto degli eventi programmati, con atleti provenienti da diverse nazioni che si sfidano nelle varie discipline in vasca corta.

Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Dopo il secondo posto conquistato nei 50 dorso, il campione veneto si è confermato protagonista anche nei “suoi” 100 dorso, distanza in cui detiene l’oro a Cinque Cerchi. Ceccon ha nuotato una solida prova chiudendo in 53.38, dovendo nuovamente arrendersi al sudafricano Pieter Coetze, già vincitore ieri sui 50 e oggi autore del bis in 52.73. Un duello ormai consolidato tra i due, con Coetze – campione del mondo in carica – ancora una volta davanti all’azzurro, che però conferma grande continuità ad altissimo livello. Ma la scena, in questo day-2, è stata tutta per Cameron McEvoy. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy firma il record del mondo nei 50 sl! Articoli correlati Nuoto, Thomas Ceccon ancora secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy da record de mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Thomas Ceccon in gara nei campionati cinesi open: azzurro in evidenza nei 50 dorso del day-1Si è aperto all’insegna dello spettacolo e dei riscontri cronometrici di alto profilo il China Open di nuoto, in svolgimento al Centre Natatorium di... Altri aggiornamenti su Thomas Ceccon Temi più discussi: Lo sfogo di Thomas Ceccon: Non posso prepararmi per le Olimpiadi tra le signore che fanno acquagym; Nuoto, l’intervista a Thomas Ceccon alla Swim Cup Lausanne (14.03.2026); Ceccon: In piscina con gente che fa acquagym, non posso allenarmi per le Olimpiadi; Concluso il 6ª Lausanne Swim Cup. Day 3. Vincono: Lisa Angiolini, Tommaso Griffante e Thomas Ceccon. Nuoto, Thomas Ceccon ancora secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy da record de mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Dopo il secondo posto ... oasport.it Thomas Ceccon in gara nei campionati cinesi open: azzurro in evidenza nei 50 dorso del day-1Si è aperto all’insegna dello spettacolo e dei riscontri cronometrici di alto profilo il China Open di nuoto, in svolgimento al Centre Natatorium di ... oasport.it Si chiude alla Vaudoise Aréna la Lausanne Swim Cup 2026, con una terza giornata ricca di spunti tecnici. Thomas Ceccon vince i 50 metri dorso, mentre Lisa Angiolini firma il primato personale nei 200 metri rana con il tempo di 2:23.90, quarto tempo mondial - facebook.com facebook Thomas Ceccon: «Non posso prepararmi per Mondiali e Olimpiadi tra le signore che fanno acquagym» x.com