Nuoto Lisa Angiolini si conferma nei 50 rana nel BPER Città di Livorno D’Ambrosio fa suoi i 200 sl

Nella seconda giornata del trofeo “BPER Città di Livorno”, Lisa Angiolini ha vinto nei 50 rana, mentre D’Ambrosio si è aggiudicato i 200 stile libero. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana e si svolge nella città toscana. I risultati sono stati ufficializzati nelle ultime ore e riguardano le categorie maschili e femminili in diverse discipline di nuoto.

La seconda giornata del trofeo “BPER Città di Livorno”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, si è aperto con una sessione mattutina intensa e tecnicamente significativa nella vasca lunga della Piscina Camalich, impianto divenuto centro federale di alta specializzazione appena dodici mesi fa. Il programma di gare, destinato a proseguire fino alla mattina di sabato 21 marzo, offre riscontri cronometrici rilevanti e diverse conferme di alto livello. L’avvio è stato affidato ai 50 stile libero, prova esplosiva che tra le donne ha visto imporsi Agata Maria Ambler con un tempo di 25?50, risultato che conferma la continuità tra la brillante stagione in vasca corta e il rendimento in lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Lisa Angiolini si conferma nei 50 rana nel BPER Città di Livorno. D’Ambrosio fa suoi i 200 sl Articoli correlati Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di LivornoNella vasca lunga del secondo trofeo “BPER Città di Livorno” è andata in scena un day-1 di grande interesse, utile per valutare il livello di... Leggi anche: Finalmente i 200 Rana! | Lisa Angiolini a SWIMZONE Una selezione di notizie su Lisa Angiolini Temi più discussi: Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di Livorno; Concluso il 6ª Lausanne Swim Cup. Day 3. Vincono: Lisa Angiolini, Tommaso Griffante e Thomas Ceccon.; 6ª Lausanne Swim Cup 2026. Day 2. Vincono: Lisa Angiolini, Chiara Tarantino e Alberto Razzetti; BPER: Città di Livorno 2026. Day 1. Lisa Angiolini: 200 rana (2.23.87). Tutti i podi. Nuoto. Lisa Angiolini da applausi. Doppio oro al meeting internazionale di LosannaDoppia affermazione di Lisa Angiolini (nella foto), al prestigioso meeting internazionale di nuoto che si è svolto nei giorni ... sport.quotidiano.net Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di LivornoNella vasca lunga del secondo trofeo BPER Città di Livorno è andata in scena un day-1 di grande interesse, utile per valutare il livello di condizione ... oasport.it DA OASPORT - #Nuoto #LisaAngiolini Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di Livorno: Nella vasca lunga del secondo trofeo “BPER Città di Livorno” è andata in scena un day-1 di grande interesse, utile per valutare il livello di… oasport.it/2 x.com Seconda giornata alla Lausanne Swim Cup con Thomas Ceccon protagonista nei 50 farfalla: 23.07 e secondo posto ex aequo con Noe Ponti, tempo che vale il 6° posto nel ranking mondiale stagionale. Oro per Lisa Angiolini nei 100 rana, argento per Chiara - facebook.com facebook